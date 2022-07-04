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Ağrılı boksör Ahmetcan Avrupa Boks Şampiyonasında mücadele edecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ağrılı boksör Ahmetcan Avrupa Boks Şampiyonasında mücadele edecek

Erzurum 'da düzenlenen Türkiye Üst Minik Erkekler Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Ağrılı boksörler altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üst Minik Erkekler Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Ağrılı boksörler altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonaya antrenörleri Volkan Sarı yönetiminde katılan sporculardan; Ahmetcan İmre 46 kiloda Türkiye Şampiyonu, Ramazan Alptekin ise 48 kiloda Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Şampiyonada 46 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Ahmetcan İmre, bu başarısı ile Eylül ayında Erzurum'da düzenlenecek olan Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurum Türkiye Spor Haberler

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