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Ağrı Sporcuları, Güreşte Başarı Elde Etti

Ağrı Sporcuları, Güreşte Başarı Elde Etti
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Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Güreş Küçükler Grup Birinciliği Yarışmalarında Ağrı'nın genç güreşçileri önemli başarılar elde etti. Şervan Kaçar birincilikle altın madalya kazanırken, diğer sporcular da dereceye girerek bronz madalya aldı.

Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Güreş Küçükler Grup Birinciliği Yarışmalarında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları önemli dereceler elde etti.

Erzurum'da gerçekleştirilen ve farklı illerden çok sayıda sporcunun katıldığı müsabakalarda Ağrılı güreşçiler kürsüde yer aldı. Ağrı'yı temsil eden sporculardan Şervan Kaçar birinci olarak altın madalyaya uzanırken, Mirbey Bak ikinci sırada yer aldı. Emre Yıldırım, Furkan Aydemir, Halit Ali Çelik ve Hamza Gültekin ise üçüncülük derecesi elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, turnuvada mücadele eden sporcular tebrik edilerek, "Sporcularımızı göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu tür organizasyonlarda elde edilen dereceler, gençlerimizin spora olan ilgisini artırırken, ilimizin güreşteki başarı grafiğini de yukarı taşımaktadır. Destek veren antrenörlerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Müsabakalarda dereceye giren sporcular, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanarak Ağrı'yı üst düzey organizasyonlarda temsil etme şansı yakaladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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