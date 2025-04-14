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Ağrı'nın Kurtuluşunda Kurtuluş Koşusu Düzenlendi

Ağrı'nın Kurtuluşunda Kurtuluş Koşusu Düzenlendi
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Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Kurtuluş Koşusu'na 80 sporcu katıldı. Kızlar kategorisinde Hiranur Taş birinci, erkekler kategorisinde ise Muhammet Ali Çiçeksöğüt birinci oldu.

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Kurtuluş Koşusu" düzenlendi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışa 80 sporcu katıldı. İl Özel İdaresi önünden başlayan zorlu parkur, Abide Meydanı'nda sona erdi. Kız sporcular 2 bin metre, erkek sporcular ise 3 bin metrelik mesafede ter döktü.

Nefes kesen yarışta kızlar kategorisinde Hiranur Taş birinci olurken, Nisanur Soyut ikinci, Sema Akdeniz ise üçüncü sırada yer aldı. Erkekler kategorisinde ise Muhammet Ali Çiçeksöğüt birinciliği, İsmail Elsin ikinciliği, Ayetullah Güldü ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada dereceye giren sporcular, 15 Nisan 2025 tarihinde Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak. - AĞRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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