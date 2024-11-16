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Ağrı Kadın Futbol Takımı, Sezonun İlk Maçına Hazır

Ağrı Kadın Futbol Takımı, Sezonun İlk Maçına Hazır
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Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü, sezonun açılış maçında Osmaniye Kadın Spor Takımı ile karşılaşacak. Takım, taraftar desteğiyle galibiyet hedefliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, sezonun ilk maçında Osmaniye Kadın Spor Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, 17 Kasım Pazar günü saat 12.00'de Vali Lütfü Yeğenoğlu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmaya hazırlıklarını tamamlayan Ağrı temsilcisi, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp, yaptığı açıklamada, takımın uzun süredir hazırlandığını ve oyuncuların motivasyonlarının yüksek olduğunu belirterek, "Teknik ekibimiz ve sporcularımız büyük bir özveriyle çalıştı. Sezona taraftarlarımızın desteğiyle galibiyetle başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımın sahasında oynayacağı ilk maçta tüm Ağrılı sporseverleri tribünlere davet eden Alp, "Kadın futbolunun gelişmesi ve daha fazla tanınması için taraftar desteği çok önemli. Şehrimizdeki bu güzel futbol heyecanına ortak olmak ve takımımıza destek vermek isteyen herkesi stadyuma bekliyoruz" dedi.

Takım kaptanı Kader Şimşek de maç öncesinde oyuncular adına yaptığı açıklamada, sezonun ilk maçını kazanmak için sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Şimşek,"Uzun bir hazırlık süreci geçirdik ve artık sahaya çıkıp tüm çalışmalarımızın karşılığını görmek istiyoruz. Şehrimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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