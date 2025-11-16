Haberler

Ağrı Kadın Futbol Takımı'ndan Farklı Galibiyet!

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Kadın Futbol Takımı, Erzincan Gençler Gücü Spor'u 5-0 mağlup ederek moral buldu. Teknik direktör Önder Tunay, takımın maddi zorluklarına rağmen gösterdiği fedakarlığı vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Erzincan Gençler Gücü Spor Kadın Futbol Takımı'nı 5-0 mağlup etti.

Erzincan Ülkü Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Ağrı ekibi, oyun boyunca üstün bir performans sergileyerek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Ağrı Kadın Futbol Takımı'nın gollerini İrem (2), Ceylan, Müjde ve Esma kaydetti. Mücadele boyunca hem savunmada hem hücumda disiplinli bir oyun ortaya koyan Ağrı temsilcisi, elde ettiği galibiyetle ligde moral buldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ağrı Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Önder Tunay, galibiyetten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, takımın yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Maddi imkansızlıklar ve şehrin yeterli desteği vermemesine rağmen sporcuların büyük bir fedakarlıkla sahaya çıktığını belirten Tunay, "Takımımız, tüm eksikliklere ve maddi imkansızlıklara rağmen onurlu bir mücadele ortaya koyuyor. Bugünkü galibiyet, kızlarımızın emeğinin ve azminin eseridir. Bizler Ağrı'nın spor alanındaki marka değerini yükseltmek için mücadele ediyoruz. Umuyoruz ki bu çabamız, Ağrı halkı ve yöneticiler tarafından görülür ve takımımız hak ettiği desteği alır." ifadelerini kullandı.

Ağrı Kadın Futbol Takımı, aldığı farklı galibiyetle ligde yoluna moralli şekilde devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı

Hakkındaki iddialara en sonunda patladı: Maşallah diyeceklerine...
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı

Hakkındaki iddialara en sonunda patladı: Maşallah diyeceklerine...
Manisa'da polisin şehit olduğu kaza kamerada

Yüreğimizi yakan katliam gibi kaza kamerada!
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen

Dünya devi kapısını çalacak! İşte o takım
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı

Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.