Ağrı Kadın Futbol Takımı'ndan Farklı Galibiyet!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Erzincan Gençler Gücü Spor Kadın Futbol Takımı'nı 5-0 mağlup etti.

Erzincan Ülkü Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Ağrı ekibi, oyun boyunca üstün bir performans sergileyerek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Ağrı Kadın Futbol Takımı'nın gollerini İrem (2), Ceylan, Müjde ve Esma kaydetti. Mücadele boyunca hem savunmada hem hücumda disiplinli bir oyun ortaya koyan Ağrı temsilcisi, elde ettiği galibiyetle ligde moral buldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ağrı Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Önder Tunay, galibiyetten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, takımın yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Maddi imkansızlıklar ve şehrin yeterli desteği vermemesine rağmen sporcuların büyük bir fedakarlıkla sahaya çıktığını belirten Tunay, "Takımımız, tüm eksikliklere ve maddi imkansızlıklara rağmen onurlu bir mücadele ortaya koyuyor. Bugünkü galibiyet, kızlarımızın emeğinin ve azminin eseridir. Bizler Ağrı'nın spor alanındaki marka değerini yükseltmek için mücadele ediyoruz. Umuyoruz ki bu çabamız, Ağrı halkı ve yöneticiler tarafından görülür ve takımımız hak ettiği desteği alır." ifadelerini kullandı.

Ağrı Kadın Futbol Takımı, aldığı farklı galibiyetle ligde yoluna moralli şekilde devam ediyor. - AĞRI