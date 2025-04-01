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Ağrı Kadın Futbol Takımı, 1. Lig Yeniden Yükselme İçin Sahaya Çıkıyor

Ağrı Kadın Futbol Takımı, 1. Lig Yeniden Yükselme İçin Sahaya Çıkıyor
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Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 2. Ligi'nde başarılı bir sezonun ardından 1. Lig'e yükselmek için Play-Off mücadelesine hazırlanmaktadır. Takım, 6 Nisan'da Yakacık Genç Erlerbirliği Spor Kadın Futbol Takımı ile evinde karşılaşacak ve çeyrek finale yükselme hedefiyle mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'ni başarıyla tamamlayan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 1. Lig'e yükseltme Play-Off mücadelesinde sahaya çıkacak. Takım, kendi evinde Ankara ekibi Yakacık Genç Erlerbirliği Spor Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Play-Off turunun ilk ayağında 6 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'de Vali Lütfü Yeğenoğlu Stadyumu'nda Yakacık Genç Erlerbirliği Spor Kadın Futbol Takımını ağırlayacak. Play-Off turunun ikinci ayağında ise Ağrı ekibi, 13 Nisan Cumartesi günü Ankara deplasmanında sahaya çıkacak.

Kadınlar 1. Ligi'ne yükselme hedefiyle sahaya çıkacak olan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, bu turu geçerek çeyrek finale yükselmek istiyor.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp, 6 Nisan'daki maça tüm Ağrı halkını ve futbol severleri davet etti. Alp, takımın bu önemli karşılaşmayı kazanarak bir üst tura çıkmak için büyük bir motivasyonla çalıştığını belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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