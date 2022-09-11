Ağrı haberleri... Gençlerbirliği'nden istifa eden teknik direktör Metin Diyadin'e ilişkin açıklama
Spor Haberleri
Ağrı spor haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran teknik direktör Metin Diyadin hakkında açıklama yaptı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran teknik direktör Metin Diyadin hakkında açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörleri Metin Diyadin'in dün oynanan Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçından sonra ayrılma kararı aldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan görüşmeler neticesinde teknik direktörümüzle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Futbolcu olarak 1988-1998 yılları arasında formamızı giyen Gençlerbirliği PAF Takımı, Gençlerbirliği OFTAŞ ve A Takımı'mızda da teknik direktör olarak görev yapan Metin Diyadin ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."