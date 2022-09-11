Ağrı haberleri: Gençlerbirliği, Metin Diyadin ile yollarını ayırdı
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Ağrı spor haberi... Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Tuzlaspor ile oynanan maçın ardından karşılıklı görüşmeler neticesinde takımdan ayrılma kararı aldı.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Tuzlaspor ile oynanan maçın ardından karşılıklı görüşmeler neticesinde takımdan ayrılma kararı aldı.
Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Gençlerbirliği teknik direktörlük görevini yürüten Metin Diyadin dün oynanan Tuzlaspor maçından sonra takımdan ayrılma kararı almış olup, yapılan görüşmeler neticesinde teknik direktörümüzle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Futbolcu olarak 1988-1998 yılları arasında formamızı giyen, Gençlerbirliği PAF Takımı, Gençlerbirliği OFTAŞ ve A Takımı'mızda da teknik direktör olarak görev yapan değerli teknik direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." - ANKARA