Ağrı haberi... "Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası" devam ediyor

Ağrı haberine göre Türkiye'nin 5 bin 137 metre yüksekliğiyle en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın tanıtımı ve kentte tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla 120 sporcunun katılımıyla düzenlenen "Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası" devam ediyor.

Türkiye'nin 5 bin 137 metre yüksekliğiyle en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın tanıtımı ve kentte tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla 120 sporcunun katılımıyla düzenlenen "Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası" devam ediyor.

Valilik öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediye, İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğiyle üniversite yerleşkesindeki tenis kortlarının bulunduğu alanda 18 Ağustos'ta başlayan "Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası"na 30 ilden 30'u kadın olmak üzere toplamda 120 sporcu katılıyor.

Dün ve bugün grup maçlarıyla devam eden turnuvada, sporcuların dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiği müsabakalara vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Turnuva, yarınki müsabakaların ardından dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

Mardinli sporcu Muhammed Eren Atalay, AA muhabirine, turnuvanın çok güzel devam ettiğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Atalay, "Turnuvadaki ortam çok iyi. Maçlar da güzel. 2 maç kazandım ve bugünkü maçımı da kazanırsam grup finallerine çıkıyorum. Kortlar profesyonel kort olduğu için güzel ve insana keyif veriyor." diye konuştu.

Sofiye Sayek ise kentte çok iyi ağırlandıklarını ve finale kaldığı için mutlu olduğunu anlattı.