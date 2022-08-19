Ağrı haberi! 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı Gelen Ağrı haberine göre Ağrı Dağı'nın tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı. Ağrı Dağı'nın tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı. Ağrı Dağı'nın tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla Ağrı Valiliği öncülüğünde düzenlenen Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde gerçekleştirilen açılış programı ile başladı. 35 İlden gelen 120 sporcunun katılım sağladığı Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası, halk oyunları gösterileriyle devam etti. Sporcularla bir süre sohbet eden Vali Dr. Osman Varol'un tenis maçına start vermesinin ardından, tenis turnuvası başladı. Daha sonra Türkiye Tenis Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş ile tenis oynayan Vali Varol, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - AĞRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Ağrı Valiliği Ağrı Dağı Tenis Ağrı Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Ağrı haberi! 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.