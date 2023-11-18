Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, Doğubayazıt'taki Spor Tesislerini İnceledi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Doğubayazıt ilçesindeki spor tesislerini gezerek incelemelerde bulundu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, ilçede yürütülen gençlik ve spor faaliyetleri ve planlanan yeni projeler hakkında bilgi aldı. Din, tesislerde devam eden antrenman ve kursları da ziyaret ederek genç sporcularla sohbet etti. Gençlere başarılar dileyen Din, "Sporun ve sporcunun dostu olan Gençlik ve Spor Bakanlığımız, ilimizde ve ilçelerimizde gençlerimizin spor yapabilecekleri modern tesisler kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Biz de il müdürlüğü olarak bu tesislerin en iyi şekilde işletilmesi ve gençlerimizin spor yapmasına imkan sağlanması için gayret gösteriyoruz. Doğubayazıt ilçemizde de güzel tesislerimiz var ve yeni projelerimiz de hayata geçirilecek. Gençlerimizin bu tesisleri en iyi şekilde değerlendirmelerini ve spor yapmalarını istiyoruz." dedi.

İl Müdürü Din, inceleme gezisinin ardından ilçeden ayrıldı. - AĞRI