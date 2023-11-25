Ağrı Gençlik Merkezi, Yavuz Selim İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında Yavuz Selim İlkokulu'nu ziyaret etti. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler, öğrencilerle birlikte etkinlikler düzenledi ve hediyeler dağıttı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Yavuz Selim İlkokulu'nu ziyaret etti.

Gençlik liderleri ve gönüllü gençler, anaokulu ve ilkokul öğrencileriyle birlikte palyaço eşliğinde yüz boyama etkinliği yaptılar, çeşitli oyunlar oynadılar ve hediyeler dağıttılar. Öğrenciler, bu tarz etkinliklerle çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını söylediler.

Ağrı Gençlik Merkezi, gençlik merkezine gelemeyen öğrencilere ulaşmak için köy köy, mahalle mahalle gezerek, onlara unutamayacakları bir gün yaşatmayı amaçlıyor. Gençlik Liderlerinden Cihangir Aslan, "Bizlerin en büyük mutluluğu çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümü görmek ve onların sevincine ortak olmak. Bakanlığımızın desteğiyle projemizi sürdüreceğiz." dedi. - AĞRI