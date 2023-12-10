Ağrı Gençlik Merkezi'nde Gençlerle Buluşma

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek yapılan faaliyetler ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak gençlerle bir araya geldi. Merkezde yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında bilgi alan Din, gençlerin kurslara katılımını ve meslek edinmelerini önemsediğini belirtti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunan Din, gençlerle de yakından ilgilendi. Gençlerin kurslara katılımı ve meslek edinme süreçleri hakkında konuşan Din, bu tür eğitimlerin gençlere sağladığı faydaları vurguladı.

Din, "Gençlerimizin kurslarımıza katılarak yeni şeyler öğrenmesi, kendilerini geliştirmesi, meslek edinmesi bize mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı. Gençlik Merkezi'nde yürütülen hizmet ve projelerin gençlerin kişisel gelişimine katkı sağladığını belirten Din, gençlerin topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Gençlik Merkezi'nde yapılan çalışmaların gençlere yönelik olduğunu ve onların sosyal, kültürel ve mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığını ifade eden Din, gençlerin merkezde geçirdikleri zamanın verimli ve eğitici olmasını önemsediklerini dile getirdi. Ziyaret sırasında gençlerle sohbet eden Din, onların görüş ve önerilerini de dinledi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün gençlere yönelik faaliyetleri ve projeleri, gençlerin toplumda aktif roller üstlenmelerini ve kendilerini her alanda geliştirmelerini hedefliyor. Din'in ziyareti, bu hedefler doğrultusunda gençlerle yapılan etkileşimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - AĞRI