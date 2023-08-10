Ağrı'da Yamaç Paraşütçüleri Festivalde Gökyüzünde

AĞRI'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Balık Gölü Festivali'nde, gölün etrafındaki tepelerden atlayış yapan yamaç paraşütçüleri havadan izledikleri Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı ve Balık Göl'e hayran kaldıklarını söyledi.

HER FIRSATTA GELİP UCUS YAPACAĞIZ

Festival için Ağrı'ya gelen Van Sportif Havacılık Kulübü Başkanı İlhan Gezgen yaklaşık 18 yıldır yamaç paraşütü yaptığını ve daha önce Ağrı'da uçuş gerçekleştirmediklerini belirtti. Balık Gölü'nün etrafındaki tepelerden atladıklarında, gördükleri manzaranın kendilerini çok etkilediğini ifade eden Gezgen, " Ağrı, hava sporlarına çok uygun. Uçuç için kısa sürede birçok yer keşfettik. Yamaç paraşütü ile uçarken gördüğümüz Ağrı Dağı hemen karşısındaki İshak Paşa Sarayı ve Balık Göl'ü insanı hayran bırakıyor. Burası yamaç paraşütüne çok uygun ve yelken bandı geniş. İnanıyorum ki yakında Ağrı yamaç paraşütlerin gözdesi olacak. 12 kişilik uçuş ekibinin ortak kararı buranın muhteşem olması. Her fırsatta gelip burada uçuş yapacağız" diye konuştu.

'ÇOK STABİL, ÇOK TEMİZ BİR RÜZGAR VAR, BURADA MESAFE UÇUŞLARI DA ÇIKABİLİR'

Yıllardır Antalya, Fethiye gibi değişik turistik bölgelerde yamaç paraşütü ile uçuşlar gerçekleştirdiğini belirten sporculardan Mehmet Sadık Göller ise "Ağrı'nın başta yamaç paraşütü olmak üzere birçok doğa sporuna çok uygun bir coğrafyaya sahip olduğunu gördük. Yaklaşık 10 yıldır bu sporu yapıyorum. Aynı zamanda yamaç paraşütü tandem ve paramotor sporcusuyum. Antalya'da bu sporla ilgileniyorum. Yazın memleketim Van'ın Erciş ilçesinde bu sporu yapıyorum. Bölgede bu spora uygun çok güzel uçuş yerleri var. Bugün de daha önce hiç gelmediğimiz Ağrı'ya geldik. Festivalde gösteri uçuşları yaptık. İki günde çok farklı yamaç ve tepeler keşfettik. Çok güzel bir manzarası var. Uçuşa uygun çok güzel yerler var. Bu kadar yıldır gördüğüm ve uçuş gerçekleştirdiğim en güzel coğrafyalardan biri diyebilirim. Uçuş yaptığımız tepeden manzara çok güzel. Rüzgarı tamamen gölden alıyor. Çok stabil, çok temiz bir rüzgar var. Yelken denedim. Yaklaşık 15-20 dakika uçtum. Burada mesafe uçuşları da çıkabilir. Çok güzel termikleri var" dedi. (DHA)