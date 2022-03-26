Ağrı'da "Wushu Türkiye Şampiyonası" ikinci gününde devam ediyor

AĞRI (AA) - Ağrı'da, farklı illerden toplamda 270 üniversiteli sporcunun katılımıyla düzenlenen "Üniversitelerarası Wushu Türkiye Şampiyonası" devam ediyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) 15 Temmuz Çok Amaçlı Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada, erkeklerde 11, kadınlarda 8 kategoride maçlar yapıldı. Sporcular, derece elde etmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ederek ter döktü. Bazı final müsabakalarının oynandığı ve dereceye girenlere madalyalarının verildiği organizasyon, yarın diğer final müsabakalarının ardından sona erecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, bu şampiyonayı en son 2019 yılında Bartın'da yaptıklarını söyledi. Zorlu geçen mevsim koşullarına rağmen şampiyonaya çok sayıda ilden sporcunun katıldığını belirten Akyüz, şöyle konuştu:

"Yarışmalarımızın ikinci günündeyiz ve inşallah yarın program bitecek. Üniversiteler bizim önem verdiğimiz, gençlerimizin odaklandığı ve yoğunlaştığı eğitim kurumlarımızdır. Burada dünyanın en güzel ve en faydalı sporu olan wushunun gelişmesi, tanıtılması ve yayılması için bu şampiyonayı önemsiyoruz."

Akyüz, wushuda dünya çapında çok önemli dereceleri bulunan sporcuların şampiyonaya katıldığına dikkati çekerek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.