Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Yurtlara Kayıt Yaptıran Öğrenciler Karşılandı

Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler ve velileri, kurum personeli tarafından ikramlarla karşılandı. Yurtlarda kayıt işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler ve velileri, kurum personeli tarafından ikramlarla karşılandı.

Yurtlarda "Yurdunuz Yuvanızdır", "Evinize hoş geldiniz" pankartları asılırken, öğrencilerin kayıt işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, il genelinde 8 yurtta 6 bin 629 kapasite ile hizmet veriyor. Türkiye'nin dört bir yanından Ağrı'ya üniversite eğitimi için gelen öğrenciler ve aileleri, yurtların girişlerinde gönüllü gençler ve personel tarafından tebessümle karşılanarak lokum ve kolonya ikram edildi.

Öğrencilere yurt, gençlik ve spor hizmetleri hakkında bilgi veren kurum yetkilileri, araçlarla yurtlara götürdükleri öğrencilerin kayıt işlemlerine yardımcı oldu.

Yurtlarda kayıt işlemlerinin ardından yerleştirilmeye başlayan öğrenciler, kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Yurt Hizmetleri Müdürü Nesim Aydın ve Yurt İdari İşler Şube Müdürü Gökmen Aslankılıç ile birlikte yurtlarda incelemelerde bulunarak öğrenci ve aileleri ziyaret etti.

Din, yaptığı açıklamada, tatil döneminde yurtlarda detaylı bakım ve onarım çalışması yaptıklarını belirterek, "Tüm öğrencilerimizi sorunsuz bir şekilde yurtlarımıza yerleştirmeye devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok, dışarıda kalan öğrencimiz de yok. Yedekler ve hiç kaydı olmayan öğrencileri imkanlar dahilinde misafir ediyoruz. Öğrenciler ve velilerle yakından ilgileniyoruz." dedi.

Öğrencilerden Sinem Polat ise Ağrı'ya Hakkari'den geldiğini belirterek, "Otogarda Ağrı Gençlik Merkezi tarafından kurulan stantlarda çok güzel karşılandık. Yurduma ailem ile birlikte gittim. Burada da beni ve ailemi güler yüz ile karşılayan Ağrı GSB ailesine teşekkür ediyorum." diye konuştu. - AĞRI