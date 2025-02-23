Ağrı'da Gençlik Spor Festivali Coşkuyla Kutlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen kültürel, sanatsal ve sporsal etkinlikleri kapsamında Gençlik Spor Festivali, Ağrı'da da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Ağrı'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Spor Festivali, Küpkıran Kayak Tesisi alanında büyük bir coşkuyla kutlandı. Festival, gençlerin spor ve eğlence dolu bir gün geçirmesini sağladı.

Festivalde çeşitli spor dallarında etkinlikler yapıldı. Kayak, halat çekme, canlı müzik gibi etkinliklerde gençler doyasıya eğlendi.

Spor etkinliklerinin yanı sıra halay ekibi gösterileri ve diğer kültürel etkinlikler de yer aldı. Festival alanını dolduran gençler, spor yapmanın ve eğlenmenin keyfini çıkardı.

Festivalin amacı, gençleri spor yapmaya teşvik etmek, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve birlik beraberlik duygusunu güçlendirmekti.

Düzenlenen etkinliğe; Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ebru Duru, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Gökmen Aslankılıç gençlik liderleri ve yüzlerce genç katılım sağladı.

Gerçekleşen etkinlikte memnuniyetini dile getiren gençler, İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - AĞRI