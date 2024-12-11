Üye Girişi
Haberler
Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka 'İşlerinize dönün' çağrısı

Şam'da hayatın normalleşmesi yolundaki en büyük engel kalktı

 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın

"Bana diktatör diyenler bu görüntüyü iyi izlesin"

 İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi

İşte film gibi operasyonun detayları
TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu

TSK'dan terör örgütünün elindeki kente hava operasyonu

Ağrı'da Gençler Masa Tenisi Müsabakaları Başladı

Ağrı'da Gençler Masa Tenisi Müsabakaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da düzenlenen Okul Sporları kapsamında genç sporcuların katıldığı masa tenisi müsabakaları, heyecan dolu karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor. Turnuvada 20 okul takımı mücadele edecek.

Ağrı'da Okul Sporları kapsamında düzenlenen Gençler Masa Tenisi müsabakaları başladı.

Genç sporcuların katıldığı müsabakalarda heyecan dolu karşılaşmalar yaşanıyor. Müsabakalar, gençlerin sporla buluşmasına olanak sağlarken, masa tenisine olan ilgiyi artırmayı ve sporun yaygınlaşmasını hedefliyor. Turnuvaya katılan takımlar hem eğlenceli hem de rekabet dolu bir atmosferde mücadele ediyor.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada 2024 - 2025 yılı Okul Sporları masa tenisi genç kızlar-erkekler il birinciliği müsabakalarının 3 gün süreceği ve müsabakalarda 20 okul takımının mücadele edeceği belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İşte film gibi operasyonun detayları
img

Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak
img

İşte 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Annem Ankara 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fenerbahçe Athletic Bilbao hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Annem Ankara CANLI izle! 11 Aralık Annem Ankara 4. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı? Beşiktaş muhtemel 11'i! Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler Kuruluş Osman 174. bölüm tek parça full HD izleme linki! Fenerbahçe Athletic Bilbao 11'i! Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kuruluş Osman 175. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Fenerbahçe A. Bilbao maçı nereden izlenir? Melo futbolu bıraktı mı, hangi kulüpte oynuyor? Melo Galatasaray'da ne zaman hangi yıllarda oynadı? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 174. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! Bodo/Glimt hangi ülkenin, nerenin takımı? Bodø/Glimt hangi ligde oynuyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.