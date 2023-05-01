Ağrı'da 'Geleneksel öğretmenler arası futbol turnuvası' başlıyor

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte görev yapan öğretmenlere yönelik "Geleneksel Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası" başlıyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim çalışanları arasında birliği, beraberliği, kardeşliği ve dostluğu arttırmak amacıyla kentte görev yapan öğretmenlere yönelik "Geleneksel Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası" başlatılacak. Merkez Spor Lisesi koordinesinde gerçekleştirilecek olan ve halı sahada oynanacak futbol turnuvasına başvurular 1-5 Mayıs'ta alınacak. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen öğretmenler arası futbol turnuvası 8 Mayıs'ta başlıyor. Konu hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, sporun birleştirici gücüyle tüm öğretmenleri sahalarda sporla buluşturmaya hazırlandıklarını belirtti.

Hazırlıkları tamamlanan Öğretmenler Kupası etkinliklerin her yıl olduğu gibi bu yılda başlattıklarını dile getiren Kökrek, "Bu turnuvanın amacı öğretmen arkadaşlarımız arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamaktır. Öğretmenlerimizin motivasyonlarını artırıp okullar arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve sporu geniş kitlelere yaymayı hedeflemektedir. Sporun birleştirici gücüyle öğretmenler arasındaki dayanışma ve birlik ruhunu, öğretmenler odasından hayatın her alanına taşıyacağız. Bütün meslektaşlarımızla aynı heyecanı yaşamak için Öğretmenler Kupası'nda buluşuyoruz" dedi. - AĞRI