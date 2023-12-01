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Ağrı'da Engelliler Günü Etkinlikleri

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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, 2 bin 500 kişilik spor salonunda masa tenisi ve futsal müsabakaları gerçekleştirildi. Engelli bireylerin performansıyla mutlu olan İl Müdürü Din, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında, 2 bin 500 Kişilik Spor Salonunda Masa Tenisi ve Futsal müsabakaları gerçekleştirildi.

Merkez 2500 Kişilik Spor Salonunda yapılan farkındalık futsal ve masa tenisi maçında; Serhat Bakım Merkezi, İlk Umut Bakım Merkezi ve Şafak Bakım Merkezinde kalan engelli bireyler karşı karşıya geldi.

Oynanan farkındalık futsal müsabakasını Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve bakım merkezi idarecileri izledi.

Kıyasıya çekişmeye sahne olan futsal ve masa tenisi müsabakalarında kazanan her zaman olduğu gibi yine dostluk oldu. Müsabaka sonunda engelli bireylere Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce baklava ve meyve suyu ikram edildi.

2500 Kişilik Spor Salonunda her çarşamba resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinde bulunan engelli gençler ve bireylere çeşitli aktiviteler yapılarak fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağladığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din; Engelli kardeşlerimizin performansı bizleri çok mutlu etti. Engelli bireylere yönelik sportif faaliyetlerimiz her hafta 'Mutlu Çarşamba' projesi kapsamında devam ediyor. Proje kapsamında Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Futbol ve Badminton branşında engelli bireylerimizi spor ile buluşturuyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden İl Müdürü Din, salondan ayrıldı.

Bakım merkezi idarecileri böyle anlamlı bir günde engellilere değer veren Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Spor Ağrı Engelliler Etkinlikler Spor Haberler

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