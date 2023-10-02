Ağrı'da Cumhuriyetin 100. Yıl Kutlamaları Kapsamında Masa Tenisi ve Voleybol Turnuvası Tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye genelinde düzenlediği Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde, Ağrı'da gerçekleşen Masa Tenisi ve Voleybol karşılaşmaları sona erdi. Turnuva, kurumlar arası iş birliğini artırmak ve spor alışkanlığını teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye genelinde 81 ilde aynı anda düzenlediği Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde, kamu kurumlarında görev yapan personelin katılımıyla gerçekleşen Masa Tenisi ve Voleybol karşılaşmaları Ağrı'da tamamlandı.

Ağrı Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen turnuva, kurumlar arası iş birliğini artırmak, insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını teşvik etmek ve spor alışkanlığını kazandırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalar sonunda Masa Tenisi müsabakalarında: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Şampiyon, Hamur İlçe Tarım Müdürlüğü ikinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise üçüncü oldu.

Voleybol müsabakalarında ise: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şampiyon, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ikinci, İl Jandarma Komutanlığı ise üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren kamu personelinin kupa ve madalyaları; Gençlik ve spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Voleybol İl Temsilcisi Gökmen Aslankılıç, Masa Tenisi İl Temsilcisi Yalçın İnanlı tarafından takdim edildi.

İl seçmeleri sonucunda birinci olan kurumlar, 19-22 Ekim tarihleri arasında Erzincan'da düzenlenecek olan Grup müsabakalarına katılma hakkı kazandılar. - AĞRI