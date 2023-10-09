Ağrı'da Amatör Spor Haftası Kutlama Etkinlikleri Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Amatör Spor Haftası Kutlama Etkinlikleri, Ağrı'da Kortej Yürüyüşü ile başladı. Etkinliğe çok sayıda öğrenci, antrenör ve sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan, her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası Kutlama Etkinlikleri, Ağrı'da Kortej Yürüyüşü ile başladı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, ASKF yönetimi Kurul üyeleri, çok sayıda öğrenci, antrenör ve sporcu katıldı.

Cumhuriyet Caddesinde başlayan Yürüyüş, 15 Nisan Spor Salonunda sona erdi. Yürüyüş korteji önünde yürüyen gençler dev bir Türk Bayrağı taşıdılar.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Din; Bu yıl 09-15 Ekim 2023 tarihleri arasında, Gençlik Spor Bakanlığımız ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan, her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde insanların spora kazandırılması, özellikle çocuklarımızın spora başlamalarını sağlamak en önemli hedeflerimizdir. Amatör sporlar, çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan birlik, beraberlik, mücadele duygularını aşılayan önemli bir olgudur. Yine gençlerimiz spor ile birçok zorluğun üstesinden gelebilir, geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatlarını sağlıklı ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak garanti altına alabiliriz. Bu bilinçle hareket ederek halkımızın, çocuklarımızın ve gençliğimizin spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasına yardımcı oluyoruz. Bütün halkımızı bu amaç için faaliyet gösteren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün bütün tesislerini kullanmaya davet ediyorum.

Amatör spora yıllarca hizmet eden kendisini spora ve gençlere adayan, gençlerin spor yapmasını ve müsabakalara katılmasını her türlü zorluğa rağmen sağlayan, amatör spora hizmet eden yöneticisinden, antrenörüne kadar emeği olan herkese şükranlarımı sunuyor, sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyor, Amatör Spor Haftanızı tekrar kutluyorum dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ; "Amatör Spor Haftası'nda düzenlenecek faaliyetlerle farkındalık oluşturularak halkımızın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocuk ve gençlerimizin, bağlı oldukları kulüplerinin ve başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması sağlanacak. Futbola başlama yaşını 13'e indirerek Ağrı'da bir devrimi gerçekleştirdik. Hedefimiz önümüzdeki sezon futbola başlama yaşını 11'e indirmek olacaktır. Yıl boyunca amatörlere vermiş oldukları desteklerden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Hepinizin Amatör Spor Haftasını kutluyorum dedi.

Program; Güreş, Taekwondo,Judo,Boks, Kick Boks,branşlarının gösterileri ile devam etti. Amatör Spor Haftası etkinleri çeşitli branşlarda düzenlenecek müsabakalarla hafta boyunca devam edecek.

Programın son bölümünde tüm katılımcılar spor salonunun önünde davul zurna eşliğinde halay çekti. - AĞRI