Ağrı'da 16 yaşındaki Feyza Fatma Erim, Uluslararası Badminton Şampiyonası'nda milli takımı temsil edecek

Ağrı'da badminton sporuyla uğraşan 16 yaşındaki Feyza Fatma Erim, Estonya'da yapılacak U-17 İnternational Uluslararası Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere milli takıma seçildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, badminton antrenörü Nevzat Alpaslan, Bingöl Ulusoy ve Feyza Fatma Erim'i tebrik etti. İl Müdürü Din, Ağrı'da badminton branşında yetişen ilk milli sporcunun gurur verici olduğunu belirterek, 'Sporcularımızın ve gençlerimizin başarıları bize güç veriyor. Her zaman onların yanındayız ve destekliyoruz. Antrenörümüz ve sporcumuzu kutluyor, şampiyonada milli takımımıza başarılar diliyorum' dedi. Badminton antrenörü Alpaslan ise Feyza Fatma Erim ile 9 yıldır çalıştıklarını ve çok başarılı bir sporcu olduğunu ifade ederek, 'Sporcumuza yürekten inanıyorum. Milli takımımıza ve sporcumuza başarılar dilerim' diye konuştu. Milli sporcu Erim de milli takıma seçildiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, 'İnşallah milli takım arkadaşlarım ile birlikte ülkemize şampiyonluk kupasını getireceğiz' dedi. İl Müdürü Din, törenin sonunda sporcuya ayakkabı ve eşofman takımı hediye etti. - AĞRI

Ağrı'da badminton sporuyla uğraşan 16 yaşındaki Feyza Fatma Erim, Estonya'da yapılacak U-17 İnternational Uluslararası Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere milli takıma seçildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, badminton antrenörü Nevzat Alpaslan, Bingöl Ulusoy ve Feyza Fatma Erim'i tebrik etti.

İl Müdürü Din, Ağrı'da badminton branşında yetişen ilk milli sporcunun gurur verici olduğunu belirterek, "Sporcularımızın ve gençlerimizin başarıları bize güç veriyor. Her zaman onların yanındayız ve destekliyoruz. Antrenörümüz ve sporcumuzu kutluyor, şampiyonada milli takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Badminton antrenörü Alpaslan ise Feyza Fatma Erim ile 9 yıldır çalıştıklarını ve çok başarılı bir sporcu olduğunu ifade ederek, "Sporcumuza yürekten inanıyorum. Milli takımımıza ve sporcumuza başarılar dilerim" diye konuştu.

Milli sporcu Erim de milli takıma seçildiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "İnşallah milli takım arkadaşlarım ile birlikte ülkemize şampiyonluk kupasını getireceğiz" dedi.

İl Müdürü Din, törenin sonunda sporcuya ayakkabı ve eşofman takımı hediye etti. - AĞRI