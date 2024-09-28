Üye Girişi
Haberler

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Kadın Futbol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon için yoğun antrenmanlara devam ediyor. Teknik direktör Önder Tunay, futbolcuların ligde başarılı olma hedefinde olduğunu belirtti. Kulüp başkanı Ahmet Yılmaz, takıma katılan yeni transfere ve güçlü bir kadro oluşturma hedefine vurguda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir Stadyumu'nda ter döken futbolcuların moral ve motivasyonunun oldukça yüksek olduğu gözlendi. Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Önder Tunay yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Futbolcularımızın hedefi ligde başarılı olmak. Bu doğrultuda yoğun bir tempoda antrenmanlara devam ediyoruz." dedi.

Kulüp Başkanı Ahmet Yılmaz ise, kadroya güç katacak 4 yeni transferin olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Takımımıza katılacak yeni oyuncularımızla birlikte daha güçlü bir kadroya sahip olacağız. Hedefimiz, Ağrı'mızı en iyi şekilde temsil etmek ve ligde üst sıralarda yer almak" şeklinde konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Futbol Spor

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

 İsrail ordusundan, 'Domino etkisi' videosu! Hizbullah'a mesajları çok açık

İsrail ordusunun Hizbullah'a mesajı çok açık! Videonun başlığı da bir hayli çarpıcı

 Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? 32 yıl sonra tek bir isim konuşuluyor

Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? Kapalı kapılar ardında tek bir isim konuşuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli

Erdoğan'dan "Lübnan" açıklaması! Dünyaya bir de hayati çağrısı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanyaspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Chelsea Brighton özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı Udinese Inter kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Udinese Inter özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });