Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Kadın Futbol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir Stadyumu'nda ter döken futbolcuların moral ve motivasyonunun oldukça yüksek olduğu gözlendi. Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Önder Tunay yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Futbolcularımızın hedefi ligde başarılı olmak. Bu doğrultuda yoğun bir tempoda antrenmanlara devam ediyoruz." dedi.

Kulüp Başkanı Ahmet Yılmaz ise, kadroya güç katacak 4 yeni transferin olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Takımımıza katılacak yeni oyuncularımızla birlikte daha güçlü bir kadroya sahip olacağız. Hedefimiz, Ağrı'mızı en iyi şekilde temsil etmek ve ligde üst sıralarda yer almak" şeklinde konuştu. - AĞRI