Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor, Kayseri Kılıçaslan Yıldızspor'u 1-0 Mağlup Etti

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor, Vali Lütfü Yeğenoğlu Stadı'nda karşılaştığı Kayseri Kılıçaslan Yıldızspor'u 1-0 mağlup etti.

Hakem Uğur Yıldız, yardımcı hakemler Ayşe Polat ve Dicle Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmada, ev sahibi ekip ilk yarıda etkili bir oyun sergiledi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Ağrı ekibi, maçın son dakikasında Müjde Yeşil'in kaydettiği golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmayı izlemek üzere stadyuma gelen Kolibri Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, iş insanları Ferhat Alageyik ve Adem Doğrul, futbolcularla görüşerek galibiyet primi sözü verdi.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp, verilen desteğin hem kulüp hem de futbolcular için büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade etti. Alp, "Kolibri Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, iş insanları Ferhat Alageyik ve Adem Doğrul'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür destekler, takımımıza güç katıyor" dedi.

Takım kaptanı Kader Şimşek ise yıllardır takım için mücadele ettiklerini belirterek, "Memleketimizin iş insanlarının yanımızda olması bizi çok sevindirdi. Şehir olarak el ele vererek bu yıl 1. Lig'e çıkmayı başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Önder Tunay, alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Vangücü Spor maçını kazanarak ilk yarıyı yenilgisiz kapatmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - AĞRI