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Ağrı 1970 Spor, Denizlispor'u 1-0 Mağlup Etti

Ağrı 1970 Spor, Denizlispor'u 1-0 Mağlup Etti
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Nesine 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, evinde Denizlispor'u 1-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Maçın tek golü Enes Yiğit'ten geldi.

Nesine 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Denizlispor deplasmanda karşılaştığı Ağrı 1970 Spor'a 1-0 mağlup oldu.

Nesine 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, sahasında konuk ettiği Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele, Ağrı'nın Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısında, sarı-lacivertli ekibin oyuncusu Enes Yiğit, 37. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirdi. Zorlu geçen maçta Denizlispor'un çabaları sonuç vermeyince, karşılaşma 1-0'lık Ağrı 1970 Spor'un galibiyetiyle sonlandı.

Lig'de 9. sırada yer alan Denizlispor, son 5 maçta 2 mağlubiyet, 3 beraberlikle yoluna devam ederken haftayı 6 puanla kapattı. Denizlispor, 20 Ekim 2024 Pazar günü saat 15.30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda konuk edeceği Kahramanmaraş İstiklal Spor ile karşılaşacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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