Ağrı 1970 Spor, Bahis Krizi Sonrası Yeniden Kadro Kurma Mücadelesi Veriyor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması sonrası 17 futbolcusu ceza alan Ağrı 1970 Spor , 7 oyuncuyla kaldı. Yönetim ve teknik ekip, U19 ve amatör takviyelerle sezonun geri kalanını çıkarabilmek için yeniden kadro kurma mücadelesi veriyor. Ağrı 1970 Spor Teknik Direktörü Ahmet Özen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturması sonucunda 17 futbolcunun ceza aldığını belirterek çok zor duruma düştüklerini söyledi. Asbaşkan Tekin Yuşan ise "Şu an elimizde 6-7 oyuncu kaldı. Çevre illerden destek alarak, U19 ve amatör oyuncularla yeni bir takım kurmaya çalışıyoruz" dedi.

TFF'nin soruşturması sonucu Ağrı 1970 Spor'da futbol oynayan Emre Yaşar, Sedat Yılmaz 12 ay, Emir Aydın, Üzeyir Kaya, Hüseyin Aybars Tüfekçi 6 ay, Yusuf Akdeniz, Vedat Böyügül, Tayfun Çulha, Muhammet Furkan Kılıç, Ömer Ok, Emircan Sönmez, Ertuğrul Usta, Kerem Yaşa 3 ay, Yusuf İslam Atay, Hivan Özkurt, Emre Özsarı ve Emirhan Alperen Yılmaz 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Kadro omurgası dağılan Ağrı 1970 Spor Kulübünde 7 futbolcu kaldı.

3'üncü Lig 2'nci grupta geride kalan 10 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puanla 4'üncü sırada yer alan Ağrı 1970 Spor Kulübü'nde yönetim ve teknik kadrosu, ligin kalan maçlarını nasıl oynayacağını düşünüyor. Takımın sezon başında da sıfırdan kurulduğunu belirten teknik direktör Ahmet Özen, "Biz takımı zaten sezon başında sıfırdan bir takım oluşturmuştuk. Çok zorlu süreçlerden geçmiştik. Ligin 10'uncu haftasını oynadıktan sonra böyle bir olayın yaşanması bizi oldukça mağdur etti. Bizim gibi birçok takımı da mağdur etti. Biz takım olarak bu olaydan önce 24 kişiydik. 17 tane oyuncumuz maalesef bu olaydan sonra futboldan men cezası aldı. 45 gün alanlar var, 3 ay alanlar var, 6 ay alanlar var, maalesef bir yıl alan oyuncumuz da oldu. Bu oyuncularımızdan 8 tanesi bizim sürekli oynayan oyuncularımızdı. Şu anda oynayabilecek sadece 7 tane oyuncumuz var. Transferler için de önümüzde bir hafta süremiz var. Bir haftalık transfer zamanında da takımımızı U19'dan ve başka takımlardan takviye edip, tekrardan maçları oynamaya gayret edeceğiz. Dolayısıyla biz şu anda sıfırdan kadro oluşturma gibi bir zorluğun içerisindeyiz" diye konuştu.

Bir çok oyuncunun 2, 3 hatta 4 yıl önce bahis oynadıklarını ifade eden Özen, "Oyuncularımızla bu olay yaşandıktan sonra konuştuk. Onların bize söylediği; 'Ankaraspor - Nazillispor maçından sonra bu olayın ehemmiyetini anladık, sakıncalı olduğunu öğrendik. O maçtan sonra birçoğumuz oynamadık.' Dolayısıyla karar verici mercilerin bu durumları göz önüne alarak tekrar bir değerlendirme yapacaklarını ümit ediyorum. Çünkü birçok oyuncumuz tahkime başvuracak. İnanıyorum ki orada da futbolcularımız lehine bir karar çıkacaktır" dedi.

Amatör transfer döneminin 27 Kasım'da sona ereceğini hatırlatan Özen, daralan oyuncu havuzu nedeniyle transfer çalışmalarının zorlaştığını ifade etti. 2005 ve daha küçük doğumlu oyuncuları kadroya katabildiklerini söyleyen Özen, finansal koşullarının da sınırlı olduğunu bildirdi. Özen, en kısa sürede 13-14 oyuncuyu kadroya ekleyip, haftaya oynayacakları Silifke maçına çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

TEKİN YUŞAN: YENİDEN TAKIM OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Ağrı 1970 Spor Kulübü Asbaşkanı Tekin Yuşan, bahis skandalı patladıktan sonra kendilerinin de bir inceleme yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Oyuncularımız ile ağustos ayından sonra yaptığımız sözleşmeden sonra hiçbir oyuncumuz bahis oynamadı. 3-4 yıl önce kendi aralarında bahis oynamışlar. Özellikle transfer ettiğimizde sorduk; kendi maçlarında, liglerinde oynamamışlar, başka lig ve amatörlerde oynamışlar. Bu süreç ciddi anlamda hem onları etkiledi hem de bizi etkiledi. Oyuncular açısından bakarsak; 9, 6, 12 ay ceza alanların belki futbol hayatları bitecek. Kulüp açısından baktığımızda ciddi rakamlar ödedik. Bunların anlaşmalarını nasıl yapacağız? Şu an kulüpte 6-7 oyuncumuz kalmış ve hafta sonu için yeniden takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu süreçte hem kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz; oyuncuların bahis olayına katılmadığı ile ilgili ve hem de yeniden takım kurmaya çalışıyoruz. Çevre illerin takımlarından destek alarak, onlardan futbolcu getirerek tam olarak idmanlara çıkıyoruz. Transfer dönemi olmadığı için 2005, 2006, 2007, 2008 amatör çocuklarla takımı kurmaya çalışıyoruz. Bizim halihazırda U19 takımımız var, onu da devreye soktuk. Oradan oyuncuları devreye sokarak, diğer takımlardan oyuncuları devreye sokarak bir şekilde maça çıkmaya çalışacağız."