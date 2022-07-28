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Afyonsporlu futbolcuların performans testleri yapıldı

Afyonsporlu futbolcuların performans testleri yapıldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarına devam ederken çalışmaları çerçevesinde futbolcuların performans testleri yapıldı.

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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarına devam ederken çalışmaları çerçevesinde futbolcuların performans testleri yapıldı.

Mor beyazlı ekipte yeni sezon hazırlıkları dolu dizgin devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde futbolculara performans testleri yapıldı. Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleşen kuvvet ve laktat dayanıklılık testlerine futbolcular gruplar halinde katıldı.

Öte yandan, takımın yeni transferleri de takımla çalışmalarına başladı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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