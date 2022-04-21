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Afyonspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Bayburt Özel İdarespor ile hafta sonu deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

BAYBURT (İHA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Bayburt Özel İdarespor ile hafta sonu deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Mor beyazlı ekip antrenmanı Teknik Direktör Bahattin Güneş gözetiminde Kocatepe Spor Kompleksinde yaptı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ve çift kale maçla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Bayburt, Güneş, Spor, Haberler

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