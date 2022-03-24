Afyonspor zorlu karşılamanın hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler

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Afyonspor zorlu karşılamanın hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor zorlu karşılamanın hazırlıklarını sürdürüyor

Afyonspor hafta sonu lig lideri Sakayaspor'u ağırlayacağı karşılamanın hazırlıklarına devam ediyor.

Afyonspor hafta sonu lig lideri Sakayaspor'u ağırlayacağı karşılamanın hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı zorluk Sakaryaspor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Isınma ve kondisyon ağırlıklı başlayan antrenman ardından düz koşu ve teknik çalışması devam etti. Teknik Direktör Bahaddin Güneş yönetiminde Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların morallerinin yerinde olduğu ve hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor zorlu karşılamanın hazırlıklarını sürdürüyor

Afyonspor zorlu karşılamanın hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Spor, Haberler

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