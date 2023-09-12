Afyonspor, Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarına başlıyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarına bugün başlıyor. Teknik direktör Tolga Şanbay'ın cezası sona erdi ve maçta takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarına bugün başlıyor.

Afyonspor ligin 4. haftasında evinde Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek. Hafta sonu oynanan Kırklarelispor maçından sonra bir gün izin yapan mor beyazlı ekip, bugün yaptığı ilk antrenmanla Zonguldak maçının çalışmalarına başlayacak.

Teknik direktör Tolga Şanbay'a verilen bir maç cezanın ardından cezası da sona erdi. Şanbay, Zonguldak maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR