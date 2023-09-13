Afyonspor, Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarına başladı
TFF 2. Lig'de mücadele eden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Tolga Şanbay'ın cezası da sona erdi ve maçta takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.
TFF 2. Lig de oynayan Afyonspor hafta sonu oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarına başladı.
Afyonspor ligin 4. haftasında ev sahibi olarak Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek. Maçın hazırlıklarına dün başlayan mor beyazlılar bugün gerçekleştirdikleri idmanla hazırlıklarını sürdürdü. 1 maç ceza alan Teknik direktör Tolga Şanbay'ın cezası da sona erdi. Şanbay' ın Zonguldak maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor