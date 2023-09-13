Afyonspor, Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Tolga Şanbay'ın cezası da sona erdi ve maçta takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.