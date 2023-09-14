Afyonspor-Zonguldak Kömürspor maçının hakemi belli oldu

TFF 2. Lig'de mücadele eden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hakemi olarak Can Cengiz'i atadı. Maç, 17 Eylül pazar günü saat 19:00'da Afyon Zafer Stadyumunda oynanacak.

TFF 2. Lig de mücadele eden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hakemi Can Cengiz oldu.

Afyonspor ligin 4. haftasında ev sahibi olarak Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek. Mor beyazlılar maçın hazırlıklarına dün başladı. Ev sahipliği yapacağı Zonguldak Kömürspor maçı 17 Eylül pazar günü saat 19: 00'da Afyon Zafer Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmayı İstanbul Bölgesi B Klasman Hakemi Can Cengiz yönetecek. - AFYONKARAHİSAR