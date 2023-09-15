Afyonspor-Zonguldak Kömürspor maçının bilet fiyatları açıklandı

Afyonspor'un ligin 4. haftasında evinde konuk edeceği Zonguldak Kömürspor maçının bilet fiyatları açıklandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, ligin 4. haftasında Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek. Maçın hazırlıklarını yarın yapacağı ter idmanıyla tamamlayacak olan Afyonspor, eksiksiz hazırlandı. Afyonspor yönetim kurulu ise maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Kuzey kale arkası bilet fiyatı 30 lira, Maraton ve misafir 50 lira, Vip A ve Vip B'nin bilet fiyatı ise 200 lira olarak belirlendi. - AFYONKARAHİSAR