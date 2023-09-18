Afyonspor, Zonguldak Kömürspor ile berabere kaldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, evinde Zonguldak Kömürspor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak önemli bir fırsatı kaçırdı. Afyonspor'un Muhammet Enes Erdem'in golüyle beraberliği sağladığı maçta Eray Akar kırmızı kart gördü.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, evinde ağırladığı Zonguldak Kömürspor ile oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalarak önüne gelen önemli bir fırsatı geri tepti.

Afyonspor, ligin 4'üncü haftasında kendi evinde Zonguldak Kömürspor'u ağırladı. Maç sonu ise 1-1 beraberlikle tamamlandı. Dün oynanan Afyonspor, Zonguldak Kömürspor maçında ilk yarı Zonguldak Kömürspor' un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısında dakika 79'da Muhammet Enes Erdem sahaya çıktı ve mor beyazlı takıma beraberlik golünü getirdi.

Öte yandan Eray Akar 90+3'de kırmızı kart gördü. Afyonspor 10 kişiyle mücadele etti. Maçta başka gol olmadı. Mor beyazlılar 5 puana yükselerek ligde 8'nci sırada yerini aldı. - AFYONKARAHİSAR