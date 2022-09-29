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Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupasına ikinci turda veda etti

Spor Haberleri

Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupasına ikinci turda veda etti

Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında kendi evinde ağırladığı Eynesil Belediyespor'a 4-2'lik gibi farklı bir skorla yenilerek kupaya veda etti.

Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında kendi evinde ağırladığı Eynesil Belediyespor'a 4-2'lik gibi farklı bir skorla yenilerek kupaya veda etti.

Afyonspor evinde ağırladığı 3. Lig ekiplerinden Eynesil Belediyespor karşısında aldığı farklı skorla kupaya veda etti. Karşılaşmanın ilk yarısını rakibi ile 2-2'lik beraberlikle tamamlayan Afyonspor 90 dakikanın sonunda ise rakibine 4-2'lik skorla boyun eğdi. Afyonspor bu skorla turnuvanın 2. turunda kupaya veda etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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