Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupasına ikinci turda veda etti

Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında kendi evinde ağırladığı Eynesil Belediyespor'a 4-2'lik gibi farklı bir skorla yenilerek kupaya veda etti.

Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında kendi evinde ağırladığı Eynesil Belediyespor'a 4-2'lik gibi farklı bir skorla yenilerek kupaya veda etti.

Afyonspor evinde ağırladığı 3. Lig ekiplerinden Eynesil Belediyespor karşısında aldığı farklı skorla kupaya veda etti. Karşılaşmanın ilk yarısını rakibi ile 2-2'lik beraberlikle tamamlayan Afyonspor 90 dakikanın sonunda ise rakibine 4-2'lik skorla boyun eğdi. Afyonspor bu skorla turnuvanın 2. turunda kupaya veda etti. - AFYONKARAHİSAR