Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Adana 1954 FK'yı konuk edecek

Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Adana 1954 FK'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor. Afyonspor, bir üst gruba çıkmak için mücadele verecek.

Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Adana 1954 FK'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor ligin 7. haftasını bay geçti. Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçına çıkacak olan Afyonspor bir üst gruba çıkmak için mücadele verecek. Ev sahibi olan Afyonspor, 11 Ekim Çarşamba günü Adana 1954 FK maçını Zafer Stadyumu'nda oynayacak.

Adana temsilcisi ekip ligde oynadığı 5 maçta 5 galibiyet alarak 15 puanla lider konumda yer alıyor. - AFYONKARAHİSAR