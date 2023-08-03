Afyonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Antrenmana takıma yeni katılan futbolcular da katıldı. Teknik direktör Tolga Şanbay gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve kondisyon hareketleri ile başladı ve çift kale maçla sona erdi.