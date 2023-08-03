Afyonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Antrenmana takıma yeni katılan futbolcular da katıldı. Teknik direktör Tolga Şanbay gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve kondisyon hareketleri ile başladı ve çift kale maçla sona erdi.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği çift idmanla sürdürdü.
Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenmana takıma yeni katılan futbolcularda katıldı. Teknik direktör Tolga Şanbay gözetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ve çift kale maçın ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor