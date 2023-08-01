Afyonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını antrenman ile sürdürdü. Yeni transferlerin de katıldığı antrenmanda teknik direktör Tolga Şanbay gözetiminde ısınma, kondisyon hareketleri, düz koşu ve çift kale maç yapıldı. Hazırlıkların ilerleyen günlerde devam edeceği belirtildi.

TFF 2. Lig ekiplerinde Afyonspor yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdikleri antrenman ile sürdürdü.

Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenmana yeni transferlerde katıldı. Teknik direktör Tolga Şanbay gözetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ve çift kale maçın ardından sona erdi.

Hazırlıkların ilerleyen günlerde yapılacak antrenmanlar ile süreceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR