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Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Spor Haberleri

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına bugün başlayacak. Takım, lig öncesi hazırlıklarını hızlandırmak için antrenmanlara devam ediyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirilen ikinci etap kamp çalışmalarına bugün başlayacak.

Mor beyazlı ekip ay sonu başlayacak lig öncesi hazırlıklarını hızlandırdı. Jetler bu çerçevede ikinci etap çalışma dönemini bugün gerçekleştireceği antrenman ile başlatacak. Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilecek idmanın teknik direktör Tolga Şanbay gözetiminde gerçekleştireceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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