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Afyonspor, Van FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Van FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, antrenmanlarını Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu karşılaşacağı Van FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mor beyazlı ekip ligin 28. haftasında deplasmanda Van FK'ya konuk olacak. Jetler karşılaşmanın hazırlıklarını Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ve teknik ağırlıklı çalışma ile devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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