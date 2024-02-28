Afyonspor, Van FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu karşılaşacağı Van FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mor beyazlı ekip ligin 28. haftasında deplasmanda Van FK'ya konuk olacak. Jetler karşılaşmanın hazırlıklarını Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ve teknik ağırlıklı çalışma ile devam etti. - AFYONKARAHİSAR