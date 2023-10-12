Afyonspor Uzun Bir Aradan Sonra Galibiyetle Tanıştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında Adana 1954 FK'yı 2-1 yenerek uzun bir aradan sonra galibiyet elde etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor haftalar sonra oynadığı resmi bir maçı kazanmayı başardı.

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Afyonspor ligdeki kötü gidişatına sürdürürken, mor beyazlılar ligin ilk 7 haftasında sadece bir galibiyet alabildi. Jetler Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında ise dün akşam Adana 1954 FK'yı 2-1 yenerek uzun bir aradan sonra galibiyet yüzü gördü. Rakibi karşısında güzel bir oyun ortaya koyan mor beyazlılar 1-0 geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazanmayı bildi. - AFYONKARAHİSAR