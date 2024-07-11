Afyonspor'un yeni sezona başlamak için 89 milyon TL'ye ihtiyacı var

2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Afyonspor'da Başkan Nadir Güzbey, kulübün 53 milyon TL borcu olduğunu ifade ederek, "Yeni sezona başlamak için de toplam 89 milyon TL para lazım" dedi.

Afyonspor Başkanı Nadir Güzbey, takımın durumu ve yeni sezon hazırlıkları hakkında basın toplantısı düzenledi. Transfer çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Başkan Güzbey, 2. Lig'de yabancı oyuncu transferi için federasyonda çalışmalar olduğunu belirtti. Başkan Güzbey, "Şu anda federasyonda 2. ve 3. Lig'de yaşanan maliyet sorununu çözmek için yabancı oyuncu transferi konusunda çalışmalar var. 2. Lig'deki kulüpler de yabancı transferi yapılabilecek. Yabancı oyuncu transferi gerçekleşirse maliyetler oldukça düşecektir diye düşünüyorum" dedi.

"Yeni sezona başlamak için toplam 89 milyon TL para lazım"

Kulübün mevcut borcundan bahseden Başkan Güzbey, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Biz göreve geldiğimizde, bırakın deplasmana gitmeyi otelden antrenman sahasına gidecek otobüsü olmayan bir kulüpten bahsediyoruz. Benim personelim bayrama harçlık almadan gitmiş, maaşlar zaten yok. İlk defa bu kulüpte böyle bir durum yaşanmış. Şu anda kulübün 53 milyon TL civarında bir borcu var. Bu borcun ödenmesi gerekiyor. Fakat lige çıkmak için şu anda forma tasarımında isimlerin yazımı dahil olmak üzere bir çok şey hazır. Takım hazır, her şey hazır. Takım lige çıkabilecek durumda. Federasyon daha önce 3 milyon TL katkı sunuyordu. Bu sezon 15 milyon TL gibi güzel bir ödeme için çalışmalar yapıyor. Kulübe çok faydası olacak. Yeni sezona başlamak için de toplam 89 milyon TL para lazım. Ciddi bir miktar." - AFYONKARAHİSAR