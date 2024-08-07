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Afyonspor'un yeni başkanı Niyazi Ertaş oldu

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Afyonspor'un yapılan genel kurulu sonrası yeni başkanı Niyazi Ertaş olurken, yeni yönetimin kulübün maddi sorunlarını çözmek için iş dünyası ve yerel yöneticiler ile istişarelerde bulunmaya başladığı belirtildi.

Afyonspor'un yapılan genel kurulu sonrası yeni başkanı Niyazi Ertaş olurken, yeni yönetimin özellikle kulübün maddi sorunlarını çözmek için iş dünyası ve yerel yöneticiler ile istişarelerde bulunmaya başladığı kaydedildi.

Termal bir otelde gerçekleştirilen kongrede Nadir Güzbey ve yönetimi görevi bırakma kararını açıkladı. 2024-2025 sezonu öncesinde 52 milyon TL borcu bulunan Afyonspor'da yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurul sonucunda yeni yönetim belli oldu. Kulübün kayyuma düşmemesi için taşın altına elini koyan isim ise Niyazi Ertaş oldu.

Gerçekleştirilen genel kurulda konuşan eski başkan Nadir Güzbey, Kulübün geçtiğimiz yıl eski başkanlardan Erkan Çelik başkanlığındaki süreçte kulübün borç batağına sürüklediğini öne sürdü.

Güzbey, "Benim görev süremi sorgulayan kişinin yaptığı usulsüzlüklerin hepsini belgeledik. Bu belgeler ışığında tüm hukuki süreçleri başlatıyoruz. Kulübü maddi ve manevi anlamda yıpratanlar yargı önünde cezasını çekecek. Kulübün önüne koyduğu kendi şirketinin ismi için bir kuruş ödemeyen şahıstan da tüm bedel alınacak" dedi.

Kongre sonrası göreve gelen Başkan Ertaş ve yeni yönetimi ise kulübün eski güçlü günlerine dönmesi için çalışacaklarını dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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