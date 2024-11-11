Afyonspor'un Puan Kaybı Devam Ediyor
TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele eden Afyonspor, 11 haftada yalnızca 1 puan toplayarak düşme potasında yer alıyor. Ekonomik ve yönetimsel sıkıntılar, takımın mağlubiyet serisini uzatıyor.
TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele eden Afyonspor'da puan kayıpları devam ederken, mor beyazlı ekip 11 haftada sadece 1 puan toplayabildi.
Uzun süredir ekonomik ve yönetimsel sıkıntılar yaşayan Afyonspor'da puan kayıplarının önüne geçilemiyor. Jetler dün evinde ağırladığı Fethiyespor'a da 4-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı. Lig başladığından bu yanan galibiyet yüzü göremeyen kulüpte kötü gidişat devam ederken, takım 11 haftada çıktığı müsabakalardan sadece 1 puan alabildi. - AFYONKARAHİSAR