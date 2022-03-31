Afyonspor'un inişli çıkışlı grafiği devam ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'un ligdeki inişli çıkışlı grafiği devam ediyor.

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Afyonspor, dün oynadığı Turgutluspor maçında sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Bu sonucun ardından mor beyazlı ekip 53 puan ile beşinci sıradan altıncı sıraya geriledi. Afyonspor ligin 33. haftasında evinde Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Karşılaşma Zafer Stadı'nda 3 Mart Pazar günü saat 14.00'da oynanacak. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor