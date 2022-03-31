Afyonspor'un inişli çıkışlı grafiği devam ediyor - Haberler

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Afyonspor'un inişli çıkışlı grafiği devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor'un inişli çıkışlı grafiği devam ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'un ligdeki inişli çıkışlı grafiği devam ediyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'un ligdeki inişli çıkışlı grafiği devam ediyor.

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Afyonspor, dün oynadığı Turgutluspor maçında sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Bu sonucun ardından mor beyazlı ekip 53 puan ile beşinci sıradan altıncı sıraya geriledi. Afyonspor ligin 33. haftasında evinde Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Karşılaşma Zafer Stadı'nda 3 Mart Pazar günü saat 14.00'da oynanacak. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Haberler

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