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Afyonspor'un 3 puan hasreti sona erdi

Afyonspor'un 3 puan hasreti sona erdi

Spor Haberleri

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, haftalar sonra aldığı galibiyet ile 3 puan hasretine son verdi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, haftalar sonra aldığı galibiyet ile 3 puan hasretine son verdi.

Mor beyazlı ekip hafta sonu oynadığı Isparta 32 Spor'u tek golle geçerek 3 puanı aldı. Jetler haftalar sonra 3 puan alarak kötü gidişe son verdi. Afyonspor'un aldığı galibiyet ile ligdeki puanını 46'ya yükseltirken, ligde ise 9'uncu sıraya yükseldi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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