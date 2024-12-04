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Afyonspor, Turan Saltuk ile Sözleşme İmzaladı

Afyonspor, Turan Saltuk ile Sözleşme İmzaladı
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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, kötü gidişata son vermek için Turan Saltuk ile teknik direktörlük sözleşmesi imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Teknik Direktör olarak Turan Saltuk ile sözleşme imzaladı.

Lig başından bu yana kötü gidişata son veremeyen mor beyazlı ekip Turan Saltuk ile masaya oturdu. Kulüp binasında gerçekleştirilen törende Saltuk kendisini takımın başına geçirdiği sözleşmeye imza attı.

Afyonspor 1 puan ile ligde son sırada bulunuyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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