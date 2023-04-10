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Afyonspor tribünlerinden 'Yönetim istifa' sloganları yükseldi

Afyonspor tribünlerinden 'Yönetim istifa' sloganları yükseldi

Spor Haberleri

Afyonspor'da hafta sonu alınan İnegölspor mağlubiyetinin ardından tribünlerden 'yönetim istifa' sesleri yükseldi.

Afyonspor'da hafta sonu alınan İnegölspor mağlubiyetinin ardından tribünlerden 'yönetim istifa' sesleri yükseldi.

TFF 2. Lig 31. hafta karşılaşmasında Afyonspor evinde ağırladığı İnegölspor'a 1-0 mağlup oldu. Alınan yenilgini ardından mor beyazlı ekip ligde 7. sıradan 10. sıraya geriledi. Afyonspor taraftarları ise tribünden durumu protesto etti. 'Yönetim istifa' sloganlarının yükseldiği tribünlerden taraftar grupları da sosyal medyadan duruma tepki gösterdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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