Afyonspor tribünlerinden 'Yönetim istifa' sloganları yükseldi

Afyonspor'da hafta sonu alınan İnegölspor mağlubiyetinin ardından tribünlerden 'yönetim istifa' sesleri yükseldi.

TFF 2. Lig 31. hafta karşılaşmasında Afyonspor evinde ağırladığı İnegölspor'a 1-0 mağlup oldu. Alınan yenilgini ardından mor beyazlı ekip ligde 7. sıradan 10. sıraya geriledi. Afyonspor taraftarları ise tribünden durumu protesto etti. 'Yönetim istifa' sloganlarının yükseldiği tribünlerden taraftar grupları da sosyal medyadan duruma tepki gösterdi. - AFYONKARAHİSAR