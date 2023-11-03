Afyonspor Teknik Direktörü Sinan Yücer Futbolcularla İlk Toplantısını Yaptı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ile anlaşmaya varan teknik direktör Sinan Yücer, ilk antrenmanda futbolcularla toplantı yaptı. Yücer, oyunculara kendisini tanıttı ve isteklerini aktardı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ile anlaşmaya varan teknik direktör Sinan Yücer, ilk antrenmanda futbolcularla toplantı yaptı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, ligin 12. haftasında deplasmanda Ankaraspor'a konuk olacak. Maçın öncesinde takımın başına getirilen teknik adam Sinan Yücer ve ekibi takımla ilk çalışmasına çıktı. Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki tesislerinde çalışmalarına devam eden Afyonspor'un antrenmanına çıkan teknik adam Sinan Yücer, oyuncularla toplantı yaptı. Toplantıda oyunculara kendisini tanıtan Yücer, oyunculardan sahada ve saha dışında isteklerini de aktardı. Ekibini de tanıtan Yücer, aile olgusuyla hareket etmek istediklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR